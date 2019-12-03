Истребитель плохой: Индия забраковала Су-35С

Нью-Дели объяснил, почему выбрали французские "Рафали"

Лучший российский "Фланкер" Су-35С не оправдал ожидания ВВС Индии, поэтому Нью-Дели выбрал французские "Рафали".

Эти истребители близки по своим боевым возможностям, однако индийцы планируют строить авианосцы, поэтому им нужна палубная версия самолета. У французов есть корабельные двухместные Rafale N, которые уже базируются на авианосце "Шарль Де Голль".

В "Сухом" новый палубный истребитель пока даже не начинали проектировать – авианосца у России в ближайшее время не предвидится. Москва может предложить лишь Су-33, но очевидно, что нужны новые машины.

Об этом пишет китайское издание Sina. К слову, Китай сам планирует строить больше авианосцев, но просто взять и купить палубные самолеты на Западе у него не получится – мешают санкции. У Пекина есть планы построить собственный палубник на базе J-20, но до этого еще далеко.

Что касается Индии, то ранее уже стало известно, что Нью-Дели больше не будет заказывать Су-30МКИ, а лишь ракеты к ним. Якобы российские самолеты уступают французским по техническим показателям, и их единственное преимущество – меньшая цена. В результате индийцы недавно купили 36 "Рафалей" за $8,3 млрд.

Одним из главных преимущество индийцы считают большую дальность полета "Рафаля" – до 1055 км, в то время как у Су-30МКИ это лишь 550 км. Откуда они взяли эти цифра, не совсем ясно. Су-30 действительно уступает "Рафалю" по боевому радиусу, но в соотношении 1500 км к 1800 км. Явно не в два раза.



Су-30 превосходит "Рафаль" в скорости, у него выше потолок. Тяга на форсаже у российского истребителя в два раза больше.

Но поэтому он и прожорливее. Индийцы уверяют, что за сутки Су-30МКИ может совершить лишь 3 вылета, в то время как "Рафаль" 5.

Пока российские "сушки" составляют основу истребительного парка Индии, но за десятилетие ситуация может коренным образом поменяться.