Отношения России и Европы наладятся только при определенных условиях

ЕС должен сделать конкретные шаги, чтобы вести нормальный диалог с Москвой

О возможном улучшении весьма охладившихся отношений между Россией и Евросоюзом высказался замглавы министерства иностранных дел Александр Грушко. Российский дипломат заявил, что это возможно при соблюдении трех условий.

Так, Грушко подчеркнул, что политика пяти принципов ЕС по отношению к Москве – весьма невнятная. Их "даже с самой большой натяжкой нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию", сказал он в беседе с РБК во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Попытки сдерживания России, которые неустанно предпринимает НАТО, а также втягивания ее в систему безопасности времен холодной войны должны прекратиться. Альянс бессмысленно наращивает военные силы в восточной Европе, выдумав себе какие-то угрозы.

Также Грушко посоветовал европейским странам прекратить оглядываться на Америку и решать самим, как выстраивать отношения с Россией.

Ранее президент ФРГ призвал Евросоюз наладить диалог с Москвой.