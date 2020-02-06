Русофобы испугались последствий выхода Британии из евросообщества

После Brexit синхронно запаниковали страны Восточной Европы. Они напуганы, что возникнет необходимость налаживать отношения с опальной Россией.

Ведь помахавшие рукой Евросоюзу под звуки шотландской волынки британцы, возможно, неспециально произвели перестановку сил в ЕС, воздвигнув на вершину олимпа европейского братства Францию с Германией. Теперь последнее слово будет за ними, полагает представитель исследовательского Центра европейских реформ Агата Гостыньска-Якубовска.



Между тем Париж настроен на дружбу с Москвой. Его курс активно поддерживает Финляндия и Италия. В это же время партнеры Соединенного Королевства, устроившего Brexit, поплатятся авторитетом. При рассмотрении законодательных инициатив мнение союзников будет учитываться в последнюю очередь, отметила эксперт.

"Такие страны, как Нидерланды, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет громогласно представлять голландские интересы. Было бы лучше, если бы еще одно государство-член угрожало наложением вето", – пояснила Гостыньска-Якубовска в интервью Financial Times.

Напомним, 29 января депутаты Европарламента большинством голосов поддержали соглашение о Brexit. Великобритания покинула ЕС 31 января, как и планировал ее новый премьер-министр Борис Джонсон. Таким образом, он завершил начатую, но так и не доведенную до конца его предшественницей Терезой Мэй процедуру. При прежнем главе британского правительства дата Brexit регулярно переносилась.