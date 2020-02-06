Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Европейский переполох: Brexit сыграл на руку России

Европейский переполох: Brexit сыграл на руку России
Фото: an Yanpaulmcerlane/Xinhua/www.globallookpress.com
Русофобы испугались последствий выхода Британии из евросообщества

После Brexit синхронно запаниковали страны Восточной Европы. Они напуганы, что возникнет необходимость налаживать отношения с опальной Россией. 

Ведь помахавшие рукой Евросоюзу под звуки шотландской волынки британцы, возможно, неспециально произвели перестановку сил в ЕС, воздвигнув на вершину олимпа европейского братства Францию с Германией. Теперь последнее слово будет за ними, полагает представитель исследовательского Центра европейских реформ Агата Гостыньска-Якубовска.

Между тем Париж настроен на дружбу с Москвой. Его курс активно поддерживает Финляндия и Италия. В это же время партнеры Соединенного Королевства, устроившего Brexit, поплатятся авторитетом. При рассмотрении законодательных инициатив мнение союзников будет учитываться в последнюю очередь, отметила эксперт. 

"Такие страны, как Нидерланды, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет громогласно представлять голландские интересы. Было бы лучше, если бы еще одно государство-член угрожало наложением вето", – пояснила Гостыньска-Якубовска в интервью Financial Times. 

Напомним, 29 января депутаты Европарламента большинством голосов поддержали соглашение о Brexit. Великобритания покинула ЕС 31 января, как и планировал ее новый премьер-министр Борис Джонсон. Таким образом, он завершил начатую, но так и не доведенную до конца его предшественницей Терезой Мэй процедуру. При прежнем главе британского правительства дата Brexit регулярно переносилась. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сначала этот вонючий Джонсон с дебильной мордой и дурацкой прической вопил, что брекзит им устроил Путин, а намедни орал, что все равно завершит брекзит назло Путину. И в этой конструкции его ничего не смутило. И вся эта европолитика такая же бредятина, состоящая из истерик. Европа себя исчерпала.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей