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Под волынку и с чемоданами: как британцы прощались с Евросоюзом

Под волынку и с чемоданами: как британцы прощались с Евросоюзом
Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
Делегация устроила в Брюсселе настоящее шоу

Британские депутаты покинули здание Европарламента под звуки шотландской волынки. Затем они сели в такси вместе с британским флагом и поехали в аэропорт, при этом Красный крест Святого Георгия развевался прямо из окна машины. Видео опубликовал сайт Euronews.

Вот так, несколько театрально британцы отметили окончательное утверждение соглашения об условиях выхода Объединенного Королевства из состава Евросоюза.

Ранее документ одобрили глава Европейского совета Шарль Мишель, руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и королева Елизавета II.

Референдум о выходе из ЕС прошел 24 июня 2016 года. За Brexit проголосовал 51,9% британцев. Но лишь 24 января этого года ярый сторонник Brexit Борис Джонсон, успевший вернуться в кресло премьера, подписал соглашение о выходе из Евросоюза.

В соответствии с новым соглашением, Северная Ирландия останется в таможенном пространстве Великобритании, но при этом будет частью единого рынка Евросоюза.

Лондон будет применять таможенные правила ЕС и брать таможенные сборы для товаров, которые следуют в Евросоюз через Северную Ирландию. Однако в любом случае, теперь Джонсону придется договариваться о новых правилах торговли и сотрудничества с ЕС.

Александр ИЛЬИН

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