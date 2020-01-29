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Европарламент поддержал соглашение о Brexit

Документ ратифицировали почти все европарламентарии

Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду. 

Как передают РИА "Новости", документ поддержали 621 чиновника, против же проголосовали лишь 48 членов, еще 13 предпочли воздержаться. 

По словам председателя Европарламента Давида Сассоли, уже завтра будут подведены окончательные итоги и улажены все бюрократические процедуры. После них 31 января Великобритания выйдет из состава ЕС. 

Сергей САЗОНОВ

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