Документ ратифицировали почти все европарламентарии

Депутаты Европарламента в подавляющем большинстве проголосовали за выход Великобритании из Европейского Союза в ходе пленарной сессии, которая состоялась в среду.

Как передают РИА "Новости", документ поддержали 621 чиновника, против же проголосовали лишь 48 членов, еще 13 предпочли воздержаться.

По словам председателя Европарламента Давида Сассоли, уже завтра будут подведены окончательные итоги и улажены все бюрократические процедуры. После них 31 января Великобритания выйдет из состава ЕС.