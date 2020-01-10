Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
После того как Великобритания выйдет из состава Европейского союза, власти страны намерены ввести против России собственные санкции.
Как ожидается, ограничительные меры коснутся также граждан КНДР и Ливии, пишет издание FT. Возможно, под санкции попадут и саудовцы, причастные к гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.
Издание выяснило, что британские санкции будут повторять действующие в отношении России санкции США и Канады из "списка Магнитского", который подразумевает отказ в выдаче виз и заморозку активов.
Предполагается, что первая волна санкций произойдет после 31 января, когда Великобритания официально покинет ЕС, а вторая в феврале-марте. Основанием для введения санкций служит британский закон от 2017 года, который дает стране право на сепаратные ограничения против граждан других стран после Brexit.
Издание напоминает, что некоторые европейские страны, в частности, Италия, Кипр и Греция, по сей день сопротивлялись жестким антироссийским санкциям на уровне ЕС. Однако теперь Великобритании принять их будет намного проще, напоминает РИА ФАН.
Поставки российского газа на Запад резко сократились после Нового года
Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам