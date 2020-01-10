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Великобритания дожмет Россию после Brexit

Великобритания дожмет Россию после Brexit
Фото: Rahman Hassani/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лондон готовит ограничительные меры в отношении России

После того как Великобритания выйдет из состава Европейского союза, власти страны намерены ввести против России собственные санкции. 

Как ожидается, ограничительные меры коснутся также граждан КНДР и Ливии, пишет издание FT. Возможно, под санкции попадут и саудовцы, причастные к гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

Издание выяснило, что британские санкции будут повторять действующие в отношении России санкции США и Канады из "списка Магнитского", который подразумевает отказ в выдаче виз и заморозку активов. 

Предполагается, что первая волна санкций произойдет после 31 января, когда Великобритания официально покинет ЕС, а вторая в феврале-марте. Основанием для введения санкций служит британский закон от 2017 года, который дает стране право на сепаратные ограничения против граждан других стран после Brexit. 

Издание напоминает, что некоторые европейские страны, в частности, Италия, Кипр и Греция, по сей день сопротивлялись жестким антироссийским санкциям на уровне ЕС. Однако теперь Великобритании принять их будет намного проще, напоминает РИА ФАН.  

Сергей САЗОНОВ

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