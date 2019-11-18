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Великобритания ужесточит антироссийские санкции после Brexit

Великобритания ужесточит антироссийские санкции после Brexit
Фото: www.globallookpress.com
Москва готова к взаимному противостоянию

Российским компаниям грозит ужесточение санкций Великобритании после реализации Brexit. Об этом предупредил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

"Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США",

рассказал Беляев в интервью РИА Новости. Он добавил, что Москва готова развивать отношения настолько, насколько готовы партнеры, и в случае противостояния ответит взаимностью.

По словам дипломата, сложно говорить о перспективах улучшения отношений Москвы и Лондона после выборов в Великобритании. Он напомнил, что в Лондоне в последние годы идет "антироссийская истерия", для которой не нужны никакие доказательства.

Карина СИРАЗОВА

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