Закон наконец вступил в силу

Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из Евросоюза. Теперь документ, который подготовило правительство Бориса Джонсона, получил статус закона.

Об этом сообщил спикер палаты общин Найджел Эванс, передает телеканал Sky News. Теперь Европейский парламент должен ратифицировать соглашение 29 января. Тогда закон получит статус международного, а сам Brexit произойдет 31 января.

После этого ЕС и Великобритания должны будут заключить торговое соглашение, которое будет действовать во время переходного периода.