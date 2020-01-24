Ратификация документа состоится в конце января

Главы Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поставили свои подписи под соглашением о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщил Мишель в пятницу, 24 января.

"Сегодня я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", – написал он в Twitter .

Ожидается, что 29 января документ ратифицирует Европарламент. И в ночь с 31 января на 1 февраля состоится сам Brexit.

Переходный период "развода" Великобритании с ЕС продлится до конца 2020 года.