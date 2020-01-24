Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Евросовет и Еврокомиссия утвердили Brexit

Ратификация документа состоится в конце января

Главы Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поставили свои подписи под соглашением о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщил Мишель в пятницу, 24 января. 

"Сегодня я вместе с Урсулой фон дер Ляйен подписал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Все неизбежно поменяется, но наша дружба сохранится. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", – написал он в Twitter .

Ожидается, что 29 января документ ратифицирует Европарламент. И в ночь с 31 января на 1 февраля состоится сам Brexit.

Переходный период "развода" Великобритании с ЕС продлится до конца 2020 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Путин заставил Лаврова заплакать

Трогательный момент произошел в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей