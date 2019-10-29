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Во вторник, 29 октября, Европейский союз окончательно разрешил перенести Brexit до 31 января 2020 г., и эта отсрочка окажется последней. С таким заявлением выступил глава Евросовета Дональд Туск.
"Моим британским друзьям: Европейский союз 27 стран официально одобрил отсрочку. Она может стать последней. Пожалуйста, используйте время с умом. Я также прощаюсь с вами, потому что моя миссия подходит к концу. Буду держать за вас пальцы крестиком", – написал поляк в Twitter.
Накануне глава британского правительства Борис Джонсон направил Туску письмо с подтверждением согласия Лондона с решением ЕС о переносе Brexit на конец января следующего года.
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