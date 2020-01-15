Зарубежные партнеры возобновляют контакты с Москвой на всех уровнях

Попытки изолировать Россию полностью провалились. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме в Москве. Он отметил, что европейские страны больше не скрывают свой интерес к сотрудничеству с РФ, причем сами инициируют возобновление диалога.

"Если посмотреть на интенсивность контактов на всех уровнях, начиная с высшего руководства РФ, мы видим, что попытки изоляции России полностью провалились, и Россия на сегодняшний день – один из наиболее востребованных партнеров в решении действительно глобальных задач", - цитирует дипломата ТАСС.

В Москве, со своей стороны, приветствуют попытки зарубежных партнеров объединять усилия и поддерживают отказ от идеологических предпочтений. "В сегодняшнем мире невозможно создать островки благополучия и безопасности или вокруг ЕС, или вокруг НАТО – все это осталось в прошлом", – приводит РИА "Новости" мнение Грушко.

Ранее в Германии признали, что не могут обойтись без сотрудничества с РФ.