В Берлине признали, что обойтись без сотрудничества с Москвой невозможно

Германия признала успехи России на мировой арене. Более того, опытный политик Ангела Меркель решила следовать формуле "мы согласны быть несогласными", то есть сотрудничать с Москвой там, где это выгодно, несмотря на возражения членов ЕС и США. Причем речь идет не только о вопросах, касающихся исключительно Германии.

"Без России не обойтись – Меркель это подчеркнула самим фактом своей поездки в Москву", – пишет немецкая Der Tagesspiegel.

В статье также отмечается, что только российское руководство сегодня может реально помочь урегулированию конфликта в Ливии, окончанию войны в Сирии, умиротворяюще действовать на Иран и конструктивно договариваться с Турцией. Германия, которая устала от потока беженцев с нестабильного Ближнего Востока, намерена приветствовать все эти усилия РФ.

Увеличивающиеся потребности Германии в газе тоже способна покрыть только Россия, поэтому Берлин поддерживает "Северный поток-2", защищая его от атак США и ряда европейских стран. Власти ФРГ решили больше не опасаться, что их действия могут не понравиться кому-то из партнеров. В конце концов, американский президент Дональд Трамп не побоялся поставить под угрозу исчезновения альянсы, возникшие еще во времена холодной войны.

Визит Ангелы Меркель в Москву состоялся 11 января. Ее переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным длились около четырех часов, причем лидеры намеренно не поднимали вопросы, по которым у них существуют разногласия, предпочитая обсуждать направления сотрудничества.