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Путин поставил Меркель в неудобное положение

Путин поставил Меркель в неудобное положение
Владимир Путин и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Политическая активность Москвы на Ближнем Востоке лишила Берлин шанса повлиять на ситуацию в регионе

Короткий вояж президента России Владимира Путина в Сирию и Турцию в первые дни 2020 г. продемонстрировал Западу истинный расклад сил на Ближнем Востоке. Если переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом были запланированы, то встреча с сирийским президентом Башаром Асадом в Дамаске для Запада оказалась неожиданностью. В Германии ближневосточную поездку Путина восприняли как выпад против канцлера Ангелы Меркель и ее европейских сторонников.

Путин поехал в Сирию в разгар конфликта между Ираном и США, когда западные лидеры были вынуждены выбирать, чью сторону поддержать. В итоге в рукопожатии Путина с Асадом издание Bild увидело "свидетельство беспомощности Меркель", которой дали понять, что на переговорах в Москве она будет не равноправным партнером, а в роли просителя.

Визит Меркель в РФ запланирован на субботу, 11 января.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А кто такая Меркель, хромая утка, без пяти минут пенсионерка.
Гость
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правильно подметили, пусть привыкают...
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