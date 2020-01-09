Политическая активность Москвы на Ближнем Востоке лишила Берлин шанса повлиять на ситуацию в регионе

Короткий вояж президента России Владимира Путина в Сирию и Турцию в первые дни 2020 г. продемонстрировал Западу истинный расклад сил на Ближнем Востоке. Если переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом были запланированы, то встреча с сирийским президентом Башаром Асадом в Дамаске для Запада оказалась неожиданностью. В Германии ближневосточную поездку Путина восприняли как выпад против канцлера Ангелы Меркель и ее европейских сторонников.

Путин поехал в Сирию в разгар конфликта между Ираном и США, когда западные лидеры были вынуждены выбирать, чью сторону поддержать. В итоге в рукопожатии Путина с Асадом издание Bild увидело "свидетельство беспомощности Меркель", которой дали понять, что на переговорах в Москве она будет не равноправным партнером, а в роли просителя.

Визит Меркель в РФ запланирован на субботу, 11 января.