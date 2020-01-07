Российский президент посетил Сирийскую Арабскую Республику

Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

По его словам, российский президент посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств обсудили восстановление государственности и территориальной целостности Сирии.