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Президент РФ Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
По его словам, российский президент посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирии, где встретился с сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств обсудили восстановление государственности и территориальной целостности Сирии.
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