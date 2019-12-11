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Расстроенная Меркель признала поражение от Путина

Раздавленная Меркель признала поражение от Путина
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Такое заявление фрау сделала по пути на итоговую пресс-конференцию

Ангела Меркель сделала неожиданное заявление в конце саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря.

Канцлер ФРГ назвала Владимира Путина победителем. Об этом пишет "Коммерсант". Признание это Меркель сделала без особого энтузиазма по пути на итоговую пресс-конференцию, отмечает Ura.ru.

"Сегодня ты победитель",

– цитирует фрау канцлер сайт телеканала "360".

Ранее на брифинге после саммита "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет брать деньги с "Газпрома" согласно решению международного арбитража.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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