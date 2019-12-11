Такое заявление фрау сделала по пути на итоговую пресс-конференцию

Ангела Меркель сделала неожиданное заявление в конце саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря.

Канцлер ФРГ назвала Владимира Путина победителем. Об этом пишет "Коммерсант". Признание это Меркель сделала без особого энтузиазма по пути на итоговую пресс-конференцию, отмечает Ura.ru.

"Сегодня ты победитель",

– цитирует фрау канцлер сайт телеканала "360".

Ранее на брифинге после саммита "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет брать деньги с "Газпрома" согласно решению международного арбитража.