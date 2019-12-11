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Ангела Меркель сделала неожиданное заявление в конце саммита "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря.
Канцлер ФРГ назвала Владимира Путина победителем. Об этом пишет "Коммерсант". Признание это Меркель сделала без особого энтузиазма по пути на итоговую пресс-конференцию, отмечает Ura.ru.
"Сегодня ты победитель",
– цитирует фрау канцлер сайт телеканала "360".
Ранее на брифинге после саммита "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет брать деньги с "Газпрома" согласно решению международного арбитража.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем