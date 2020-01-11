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Меркель приехала к Путину за помощью

Меркель приехала к Путину за помощью
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/www.globallookpress.com
Лидеры двух стран обсуждают волнующие стороны вопросы

В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. 

Как передает РИА "Новости", немецкий лидер прибыла в сопровождении главы МИДа Хайко Мааса. 

После эскалации напряженности на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, актуальность переговоров возросла многократно. Россия, как союзник Ирана, может сыграть весомую роль в налаживании отношений между Исламской республикой и западными странами. Очевидно, такая помощь не помешает Берлину. 

Напомним, договоренность о встрече была достигнута в декабре в ходе нормандского саммита в Париже. Ожидается, что переговоры пройдут около двух часов, а затем пройдет пресс-конференция. 

Сергей САЗОНОВ

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