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В Кремле стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Как передает РИА "Новости", немецкий лидер прибыла в сопровождении главы МИДа Хайко Мааса.
После эскалации напряженности на Ближнем Востоке и убийства иранского генерала Касема Сулеймани, актуальность переговоров возросла многократно. Россия, как союзник Ирана, может сыграть весомую роль в налаживании отношений между Исламской республикой и западными странами. Очевидно, такая помощь не помешает Берлину.
Напомним, договоренность о встрече была достигнута в декабре в ходе нормандского саммита в Париже. Ожидается, что переговоры пройдут около двух часов, а затем пройдет пресс-конференция.
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