Совсем скоро возможности для нормализации отношений не останется

Посол Франции в России Сильви Берманн предупредила Париж о том, что сейчас между ЕС и Россией есть окно для переговоров, которое может в любой момент закрыться. По ее словам, то, что Москва больше контактирует с НАТО, чем с Евросоюзом, неправильно.

Свое мнение дипломат выразила в разговоре с журналистами издания РБК. Берманн считает, что стороны должны укрепить сотрудничество и найти взаимопонимание – это возможно путем закрепления Минских соглашений и отмены санкций, отмечает агентство НСН.