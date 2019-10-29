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Посол Франции в России Сильви Берманн предупредила Париж о том, что сейчас между ЕС и Россией есть окно для переговоров, которое может в любой момент закрыться. По ее словам, то, что Москва больше контактирует с НАТО, чем с Евросоюзом, неправильно.
Свое мнение дипломат выразила в разговоре с журналистами издания РБК. Берманн считает, что стороны должны укрепить сотрудничество и найти взаимопонимание – это возможно путем закрепления Минских соглашений и отмены санкций, отмечает агентство НСН.
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