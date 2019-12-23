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Россия готовит удар по США за санкции

К Москве может присоединиться Берлин

Дмитрий Медведев поручил правительству придумать, как ответить на санкции, введенные Вашингтоном из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". 

"Просил бы коллег из правительства... посмотреть на возможности каких-либо... ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения", 

– приводит слова российского премьер-министра RT.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции США. Такую же позицию озвучил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отмечает URA.RU. В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Демер объявила, что правительство ФРГ должно тщательно изучить американский законопроект, и только после этого принять решение об ответных действиях, отмечает РИА "Новости".

Законопроект о санкциях против "Северного потока" был одобрен в американском Конгрессе 17 декабря, напоминает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА

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