Вашингтон пытается устранить своих конкурентов

Россия способна противостоять санкциям США. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, прокомментировав возможные российские санкции в случае покупки Ираком комплексов С-400.

По его мнению, Соединенные Штаты угрожают тем странам, которые развивают военно-техническое сотрудничество. Таким образом, считает Рябков, Вашингтон пытается устранить своих экономических конкурентов, которые предлагают международным партнерам свою продукцию.

"Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять", – цитирует Рябкова RT.

Ранее США пригрозили санкциями Ираку, если тот решится приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400.

