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Россия способна противостоять санкциям США. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, прокомментировав возможные российские санкции в случае покупки Ираком комплексов С-400.
По его мнению, Соединенные Штаты угрожают тем странам, которые развивают военно-техническое сотрудничество. Таким образом, считает Рябков, Вашингтон пытается устранить своих экономических конкурентов, которые предлагают международным партнерам свою продукцию.
"Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять", – цитирует Рябкова RT.
Ранее США пригрозили санкциями Ираку, если тот решится приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400.
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