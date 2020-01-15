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Россия ответит на санкции за продажу С-400 Ираку

Вашингтон пытается устранить своих конкурентов

Россия способна противостоять санкциям США. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, прокомментировав возможные российские санкции в случае покупки Ираком комплексов С-400.

По его мнению, Соединенные Штаты угрожают тем странам, которые развивают военно-техническое сотрудничество. Таким образом, считает Рябков, Вашингтон пытается устранить своих экономических конкурентов, которые предлагают международным партнерам свою продукцию.

"Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять", – цитирует Рябкова RT.

Ранее США пригрозили санкциями Ираку, если тот решится приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400.

Карина СИРАЗОВА

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