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"Тупиковый режим": Европа восстала против антироссийских санкций

Ограничительные меры надоели всем слоям общества

Европейцы критически относятся к санкциям против России. Они устали от объявленной РФ Западом экономической войну, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Все больше людей в странах ЕС, а также в Австрии абсолютно недовольны существующим тупиковым режимом санкций. Здесь все чаще задают вопросы, какие ожидания у России от санкций, которые не дают никаких результатов. Это делают не только журналисты, но и многие политики, в особенности бизнесмены",

поведал дипломат в интервью Oberoesterreichische Nachrichten.

При этом он отметил, что Москва по-прежнему открыта для сотрудничества. Однако первый шаг должны сделать страны, которые инициировали рестрикции. 

Ксения АНДРЕЕВА

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