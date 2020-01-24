Ограничительные меры надоели всем слоям общества

Европейцы критически относятся к санкциям против России. Они устали от объявленной РФ Западом экономической войну, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Все больше людей в странах ЕС, а также в Австрии абсолютно недовольны существующим тупиковым режимом санкций. Здесь все чаще задают вопросы, какие ожидания у России от санкций, которые не дают никаких результатов. Это делают не только журналисты, но и многие политики, в особенности бизнесмены",

– поведал дипломат в интервью Oberoesterreichische Nachrichten.

При этом он отметил, что Москва по-прежнему открыта для сотрудничества. Однако первый шаг должны сделать страны, которые инициировали рестрикции.