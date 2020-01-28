Делегация из Нидерландов отказалась ехать в Москву из-за ограничительных мер в отношении одного русофоба

Голландские депутаты отменили запланированный на февраль визит в Россию. Причиной тому стало то, что члену партии "Демократы 66" Шурду Шурдсме отказано во въезде в нашу страну. Об этом сообщили в посольстве Королевства в РФ.

В дипмиссии указали, что такое решение принял постоянный подкомитет по международным делам, пишет РИА "Новости". В Москве не разъяснили отказ в выдаче визы Шурдсме.

Зато россияне высказались на сей счет, отметив, что контрсанкции никто не отменял, а некоторым западным парламентариям нужно не распускать язык в адрес России. Так комментаторы на RT сами догадались, за какую провинность голландцу могли закрыть въезд в нашу страну (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

""Скажите, какая цаца!", "Шпионов из микрогосударств не принимаем", "Печалька, ниадерландцы не приедут", "..не плюй в колодец, ответные санкции сработали..", "этот персонаж – один из самых активных русофобов на Западе (обвинение России в гибели малазийского самолета, Магнитский и т.п.)", "Тот самый случай, когда давая советы своему королю не ездить в Россию приходится самому им следовать, пусть и не по своей воле. Ну вот рад, определенно рад".

Ранее во вторник, 28 января, издание Algemeen Dagblad написало об отмене визита нидерландских депутатов в РФ из-за попавшего в "черные списки" невъездных Шурдсме.

Приходится лишь удивляться, с каким упорством некоторые страны вносят в перечень своих делегаций именно тех, кого априори могут завернуть еще на стадии выдачи виз.

