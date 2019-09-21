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Официальный представитель голландского музея Яша Ланге рассказал, что скифское золото, вывезенное более 5 лет назад из Крыма, надежно спрятали от посторонних.
По его словам, после последнего дня выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" экспонаты отправили на хранение до окончания судебного процесса. При этом, где именно находится золото специалист говорить не стал.
"Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов",
– цитирует Ланге "Газета.Ru".
Напомним, что Апелляционный суд Амстердама перенес вынесение решения по вопросу принадлежности коллекции, которую оспаривают Россия и Украина. В Нидерландах потребовали от властей Крыма документы, доказывающие их право на экспонаты.
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