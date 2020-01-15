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Соединенные Штаты пообещали санкции Ираку, если Багдад решится приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400, пишет "КП".
Такое заявление, как передает НСН, сделал первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.
Ранее сообщалось, что иракские власти решили возобновить переговоры с Россией о поставках систем С-400. Консультации активизировались в связи с возможным выводом американских войск из страны.
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