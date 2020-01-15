Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

США шантажируют Ирак из-за российских С-400

Вашингтон заранее обозначил свою позицию

Соединенные Штаты пообещали санкции Ираку, если Багдад решится приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400, пишет "КП". 

Такое заявление, как передает НСН, сделал первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ. 

Ранее сообщалось, что иракские власти решили возобновить переговоры с Россией о поставках систем С-400. Консультации активизировались в связи с возможным выводом американских войск из страны.

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей