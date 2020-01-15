Вашингтон заранее обозначил свою позицию

Соединенные Штаты пообещали санкции Ираку, если Багдад решится приобрести у России зенитно-ракетные системы С-400, пишет "КП".

Такое заявление, как передает НСН, сделал первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.

Ранее сообщалось, что иракские власти решили возобновить переговоры с Россией о поставках систем С-400. Консультации активизировались в связи с возможным выводом американских войск из страны.