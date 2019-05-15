Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ирак покупает С-400

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Системы могут опробовать на американских самолетах

Власти Ирака приняли решение купить без пяти минут культовые ЗРК российского производства С-400. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла Ирака в России Мансура Хади.

"Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400", – цитирует агентство дипломата. Деталей последний не раскрыл, то есть сколько дивизионов, а главное – когда ЗРК уйдут в Ирак, пока неизвестно

Между тем ситуация на Ближнем Востоке накаляется из-за нарастающего конфликта между США и Ираном, который тлел долгое время. Но после того как Пентагон отправил в Персидский залив авианосец и поднял в небо В-52, обстановка накалилась до предела. США даже попросили своих граждан не ездить в Ирак и избегать больших скоплений людей.

В Багдаде сейчас сложная политическая ситуация. Премьер-министром является Адель Абдель Махди аль-Мунтафики, которого называют прозападным исламистом умеренного толка, за его кандидатуру активно выступали США. Президент Ирака – Бархам Салех, получивший образование в Ливерпульском университете. Новую жизнь Ираку принесли США, которые победили в войне. Неудивительно, что в Ираке немало тех, кто выступает против сегодняшних властей, поэтому ситуация нестабильная.

Фото: www.globallookpress.comВ случая начала войны между США и Ираном Ирак немедленно будет вовлечен в конфликт. И на чьей стороне станут действовать С-400, пока непонятно. В любом случае этой системы нет даже у Ирана, с которым Россия сотрудничает. У Тегерана только экспортные С-300. Однако после решения Турции купить С-400 вопреки воле США возможно, похоже, все.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Пассажиров SSJ-100 погубили пилоты

Следователи выясняют, кто именно из двух летчиков совершил фатальную ошибку

Меркель усмехнулась попыткам остановить строительство "Северного потока – 2"

Российский проект находится под надежной защитой немецкого политика

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей