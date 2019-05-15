Ирак покупает С-400

Системы могут опробовать на американских самолетах

Власти Ирака приняли решение купить без пяти минут культовые ЗРК российского производства С-400. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посла Ирака в России Мансура Хади.

"Что касается ЗРС, иракское правительство приняло решение. Оно хочет закупить С-400", – цитирует агентство дипломата. Деталей последний не раскрыл, то есть сколько дивизионов, а главное – когда ЗРК уйдут в Ирак, пока неизвестно

Между тем ситуация на Ближнем Востоке накаляется из-за нарастающего конфликта между США и Ираном, который тлел долгое время. Но после того как Пентагон отправил в Персидский залив авианосец и поднял в небо В-52, обстановка накалилась до предела. США даже попросили своих граждан не ездить в Ирак и избегать больших скоплений людей.

В Багдаде сейчас сложная политическая ситуация. Премьер-министром является Адель Абдель Махди аль-Мунтафики, которого называют прозападным исламистом умеренного толка, за его кандидатуру активно выступали США. Президент Ирака – Бархам Салех, получивший образование в Ливерпульском университете. Новую жизнь Ираку принесли США, которые победили в войне. Неудивительно, что в Ираке немало тех, кто выступает против сегодняшних властей, поэтому ситуация нестабильная.

В случая начала войны между США и Ираном Ирак немедленно будет вовлечен в конфликт. И на чьей стороне станут действовать С-400, пока непонятно. В любом случае этой системы нет даже у Ирана, с которым Россия сотрудничает. У Тегерана только экспортные С-300. Однако после решения Турции купить С-400 вопреки воле США возможно, похоже, все.

