Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Ирак переживает, что США оставят страну без защиты. Поэтому власти страны рассматривают возможность купить у России ЗРК С-400. Об этом сообщили американским журналистам члены иракского парламента.
Член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави рассказал изданию The Wall Street Journal, что страны обсуждают этот вопрос, но речи о подписании контрактов пока не идет.
"Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия",
- цитируют политика журналисты.
Другие чиновники Ирака, как передает издание, подтвердили тот факт, что Багдад обращался в Минобороны РФ с просьбой обсудить данный вопрос. Как заявил член комитета Абдула Халек Аль-Аззави, парламент разрешил премьеру страны купить зенитно-ракетные комплексы у той страны, у которой он захочет – у России или любого другого государства.
Любопытно, что весной две страны уже обсуждали возможность передать Багдаду С-400, но тогда переговоры отложили из-за массовых беспорядков в Ираке, напоминает РБК.
Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков
Борющуюся за жизнь звезду сериала "Моя прекрасная няня" облили грязью