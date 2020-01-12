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Разочарованный в США Ирак положил глаз на C-400

Разочарованный в США Ирак положил глаз на C-400
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Багдад ищет способы, как защитить страну

Ирак переживает, что США оставят страну без защиты. Поэтому власти страны рассматривают возможность купить у России ЗРК С-400. Об этом сообщили американским журналистам члены иракского парламента.

Член комитета по безопасности и обороне Ирака Карим Алави рассказал изданию The Wall Street Journal, что страны обсуждают этот вопрос, но речи о подписании контрактов пока не идет.

"Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия",

- цитируют политика журналисты.

Другие чиновники Ирака, как передает издание, подтвердили тот факт, что Багдад обращался в Минобороны РФ с просьбой обсудить данный вопрос. Как заявил член комитета Абдула Халек Аль-Аззави, парламент разрешил премьеру страны купить зенитно-ракетные комплексы у той страны, у которой он захочет – у России или любого другого государства.

Любопытно, что весной две страны уже обсуждали возможность передать Багдаду С-400, но тогда переговоры отложили из-за массовых беспорядков в Ираке, напоминает РБК. 

Полина ИВАНОВА

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