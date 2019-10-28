Надежность Вашингтона вызывает сомнения в Багдаде

Президент Ирака Бархам Салех рассказал о неуверенности в США как в союзнике и о возможной готовности перенастроить отношения с другими странами, включая Россию и Иран.

"Способность Соединенных Штатов удерживать свои позиции оказалась под очень серьезным вопросом. Союзники США обеспокоены тем, насколько на США можно положиться",

– заявил президент Ирака в интервью Axios. Салех, который ранее занимал должность премьер-министра Иракского Курдистана, обеспокоен намерением США покинуть Сирию, оставляя курдов и увеличивая потенциальную опасность возрождения террористической группировки.

Бархам Салех дал это интервью после решения президента Дональда Трампа вывести войска с севера Сирии. Политические оппоненты обвинили Трампа в том, что он предает союзников. Однако интервью записывалось до того, как президент США объявил о ликвидации "террориста номер один" Абу Бакра аль-Багдади. Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за содействие.

