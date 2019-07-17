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Тереза Мэй не согласилась с мнением Владимира Путина о том, что либеральная идея устарела, так как противоречит интересам многих людей. По словам главы правительства Королевства, уровень жизни в либеральных странах намного выше, чем в РФ.
"Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни или экономический успех таких либеральных демократий, как Великобритания, Франция и Германия, с Российской Федерацией, не придет к выводу, что наша система устарела",
– заявила Мэй во время выступления в Королевском институте международных отношений, трансляцию которой вело издание The Guardian.
Премьер-министр Великобритании назвала высказывание президента России угрозой, с которой Европа сталкивается, "пытаясь защитить свои ценности".
Путин поделился своим взглядом с журналистами газеты Financial Times незадолго до саммита G20, который прошел в Осаке. Говоря о либеральной идее, он отметил, что в США и европейских странах руководящие элиты сильно оторвались от населения, а западные партнеры России также не отрицают тот факт, что некоторые ее положения, например, мультикультарализм или отказ от традиционных ценностей, нереалистичны. Президент России привел в пример проблему с мигрантами.
"Либеральная идея предполагает, что ничего делать не надо. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены. А что это за права? За каждым преступлением должно следовать наказание", – сказал тогда Путин.
Глава России также подчеркнул, что эту идею, которая имеет право на существование, нельзя уничтожить.
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