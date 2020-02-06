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Москва пошла навстречу Лондону после скандала со Скрипалями

Москва пошла навстречу Лондону после скандала со Скрипалями
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Brexit поможет России и Британии наладить отношения

Когда Соединенное Королевство окончательно выйдет из Евросоюза, Москва готова приступить к оформлению новых договоров с Лондоном, поскольку сейчас нет правовых рычагов для этого. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что такова объективная реальность ситуации.

"Невозможно поддерживать отношения со страной, если нет правовой базы. Brexit – это новое начало в отношениях России и Британии, потому что отношения не могут развиваться в условиях правового вакуума и неопределенности, поэтому рано или поздно эту задачу придется решать путем переговоров", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.

Необходимо добавить, что с Лондоном у Москвы отношения еще испорчены из-за весьма странной и загадочной истории с якобы отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 г. в британском Солсбери. Власти Соединенного Королевства утверждают, что в этом деле виновата РФ, что категорически отвергается российским руководством. Москва бесконечно просит Лондон предоставить доказательства и обеспечить доступ нашим дипломатам к гражданам России.

Напомним, в 23:00 31 января (02:00 мск 1 февраля) Великобритания под волынку и жалобные песни вышла из Евросоюза. Таким образом закончился длившийся 3,5 года процесс. Теперь Королевство вступило в переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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