Берлин предлагает подготовить специальную для Москвы программу

Европейскому союзу необходимо налаживать взаимоотношения с Российской Федерацией, но не за счет интересов других стран Старого Света. Об этом заявил сегодня президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Европа не должна мириться со все большим отчуждением России. Мы нуждаемся в других, лучших, отношениях ЕС с Россией и России с ЕС", – цитирует ТАСС немца.

В своей речи он не обошел тему Крыма. По его словам, "по праву или нет обиженная и отчужденная" Москва якобы в очередной раз "сделала инструментом политики военную силу".

Президент Германии считает, что Россия силой "передвинула границы" в Европе.

"Неуверенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия стали следствием", – отметил Штайнмайер.

Он убежден, что Брюссель обязан реагировать на масштабные изменения, происходящие на мировой арене.

"Нужно разработать европейскую политику по отношению к России, которая не ограничивается одними только осуждающими заявлениями и санкциями", – подчеркнул он, не уточнив, будет ли она еще больше с кнутом или пряником.

Ранее в пятницу на сайте конференции появился план, сочиненный международной группой экспертов, который предлагает за 12 шагов разрешить вооруженный конфликт в Донбассе. В частности, согласно документу, Украине рекомендуется наладить взаимоотношения с соседями, в том числе с Россией.

