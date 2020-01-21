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У НАТО появилась возможность безнаказанно шпионить за Россией

У НАТО появилась возможность безнаказанно шпионить за Россией
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Государственные границы страны уже не являются преградой для разведки противника

НАТО может получать информацию обо всем, что происходит в России, даже не приближаясь к ее территории. Такое преимущество альянсу дали новые стратегические беспилотники Global Hawk. Разработкой похвастался генсек организации Йенс Столтенберг.

"Они будут летать над территорией НАТО, но способны фиксировать происходящее далеко за границей соседней с нами страны", - рассказал он норвежскому изданию Verdens Gang.

По словам Столтенберга, подобных аппаратов нет ни у России, ни у Китая. Дрон может работать в воздухе без дозаправки по 30 часов. Высота действия – до 18 км, радиус съемки высокой четкости – 200 км, уточняет РИА ФАН.

НАТО уже приобрела десять таких беспилотников. Два проходят летные испытания в Италии. В январе аппарат Global Hawk, вылетевший с базы альянса на Сицилии, был замечен недалеко от черноморского побережья РФ, напоминает телеканал "360".

Фоторепортаж
У Крымского моста засекли беспилотники
Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru
Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru Фото: mintrans.ru
Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Зачем шпионить? Чтоб узнать, что везде бардак?
Гость
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будем сбивать
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