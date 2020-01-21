Государственные границы страны уже не являются преградой для разведки противника

НАТО может получать информацию обо всем, что происходит в России, даже не приближаясь к ее территории. Такое преимущество альянсу дали новые стратегические беспилотники Global Hawk. Разработкой похвастался генсек организации Йенс Столтенберг.

"Они будут летать над территорией НАТО, но способны фиксировать происходящее далеко за границей соседней с нами страны", - рассказал он норвежскому изданию Verdens Gang.

По словам Столтенберга, подобных аппаратов нет ни у России, ни у Китая. Дрон может работать в воздухе без дозаправки по 30 часов. Высота действия – до 18 км, радиус съемки высокой четкости – 200 км, уточняет РИА ФАН.

НАТО уже приобрела десять таких беспилотников. Два проходят летные испытания в Италии. В январе аппарат Global Hawk, вылетевший с базы альянса на Сицилии, был замечен недалеко от черноморского побережья РФ, напоминает телеканал "360".