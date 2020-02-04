Броня тяжелой машины превосходила немецкую, но это было единственное преимущество гигинта

Журнал The National Interest раскритиковал тяжелый советский танк КВ, который так и не смог остановить немцев в 1941 году, хотя и был тяжелее любой немецкой машины.

В начале войны более 200 немецких танков двинулись через Литву на Ленинград. До этого люфтваффе уничтожила целые аэродромы советских истребителей, поэтому бронированные колонны Красной армии превратились в легкую добычу немецки бомбардировщиков.

23 июня Советы двинули на немцев под Расейняем (Литва) танки КВ-1 и КВ-2, что расшифровывалось как Клим Ворошилов.

Однако, как пишет NI, 47-тонные машины оказались уязвимы для фланговых маневров, многие танки получили чудовищные повреждения, несмотря на броню. Тогда под Расейняем Вермахт подбил 29 КВ, а всег в сражении Красная армия потеряла 200 танков.

Как пишет военный историк Майкл Джонс в свое книге "Ленинград: на осадном положении", немцы сгоняли русских гигантов в сторону тяжелой артиллерии, а та расстреливала наступающих махин прямой наводкой из опущенных к земле стволов

После этого большая часть советских бронетанковых войск в Прибалтике была ликвидирована, а всякая угроза наступлению Германии с флангов устранена.

По мнению издания, КВ вполне имел право на существование, однако был сделан на скорую руку и становился для советских танкистов ловушкой, так как они практически ничего не видели из этих машин.

Позже был построен ИС-1, который стал одним из лучших тяжелых танков своего времени.