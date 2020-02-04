Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Забивали прямой наводкой: на Западе назвали катастрофой советский танк КВ-1

Забивали прямой наводкой: на Западе назвали катастрофой советский танк КВ-1
Фото: commons.wikimedia.org
Броня тяжелой машины превосходила немецкую, но это было единственное преимущество гигинта

Журнал The National Interest раскритиковал тяжелый советский танк КВ, который так и не смог остановить немцев в 1941 году, хотя и был тяжелее любой немецкой машины.

В начале войны более 200 немецких танков двинулись через Литву на Ленинград. До этого люфтваффе уничтожила целые аэродромы советских истребителей, поэтому бронированные колонны Красной армии превратились в легкую добычу немецки бомбардировщиков.

23 июня Советы двинули на немцев под Расейняем (Литва) танки КВ-1 и КВ-2, что расшифровывалось как Клим Ворошилов.

Однако, как пишет NI, 47-тонные машины оказались уязвимы для фланговых маневров, многие танки получили чудовищные повреждения, несмотря на броню. Тогда под Расейняем Вермахт подбил 29 КВ, а всег в сражении Красная армия потеряла 200 танков.

Как пишет военный историк Майкл Джонс в свое книге "Ленинград: на осадном положении", немцы сгоняли русских гигантов в сторону тяжелой артиллерии, а та расстреливала наступающих махин прямой наводкой из опущенных к земле стволов

После этого большая часть советских бронетанковых войск в Прибалтике была ликвидирована, а всякая угроза наступлению Германии с флангов устранена.

По мнению издания, КВ вполне имел право на существование, однако был сделан на скорую руку и становился для советских танкистов ловушкой, так как они практически ничего не видели из этих машин.

Позже был построен ИС-1, который стал одним из лучших тяжелых танков своего времени.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
И чего это историк Майкл Джонс оправдываться начал. А и мы можем примеры привести как КВ долбил ваши панцеры так что башни срывало и кололо вас как орехи.Что значит КВ вполне имел право на существование? Он был и колотил вас в клочки. Не забывайте <цензура> как бежали и дохли и на коленях ползали.
1
новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей