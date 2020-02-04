Забивали прямой наводкой: на Западе назвали катастрофой советский танк КВ-1
Журнал The National Interest раскритиковал тяжелый советский танк КВ, который так и не смог остановить немцев в 1941 году, хотя и был тяжелее любой немецкой машины.
В начале войны более 200 немецких танков двинулись через Литву на Ленинград. До этого люфтваффе уничтожила целые аэродромы советских истребителей, поэтому бронированные колонны Красной армии превратились в легкую добычу немецки бомбардировщиков.
23 июня Советы двинули на немцев под Расейняем (Литва) танки КВ-1 и КВ-2, что расшифровывалось как Клим Ворошилов.
Однако, как пишет NI, 47-тонные машины оказались уязвимы для фланговых маневров, многие танки получили чудовищные повреждения, несмотря на броню. Тогда под Расейняем Вермахт подбил 29 КВ, а всег в сражении Красная армия потеряла 200 танков.
Как пишет военный историк Майкл Джонс в свое книге "Ленинград: на осадном положении", немцы сгоняли русских гигантов в сторону тяжелой артиллерии, а та расстреливала наступающих махин прямой наводкой из опущенных к земле стволов
После этого большая часть советских бронетанковых войск в Прибалтике была ликвидирована, а всякая угроза наступлению Германии с флангов устранена.
По мнению издания, КВ вполне имел право на существование, однако был сделан на скорую руку и становился для советских танкистов ловушкой, так как они практически ничего не видели из этих машин.
Позже был построен ИС-1, который стал одним из лучших тяжелых танков своего времени.
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