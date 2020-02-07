Танк пережил множество президентом и генсеков

Когда появился советский Т-72, Никсон сидел в Белом доме, а основным американским истребителем был F-4 "Фантом", воевавший во Вьетнаме. Но главное, в те времена еще не было противотанковых управляемых ракет, поэтому танкистам жилось немного проще.

В настоящее время Россия до сих пор эксплуатирует Т-72, модернизируя их до уровня Т-72Б3. Это, по мнению журнала The National Interest, говорит о том, что машина определенно удачная.

Всего, после Второй мировой войны было построено порядка 25 тыс. таких танков. К слову, это второе место после вездесущих Т-54/55.

Т-72 до сих пор используется в 45 странах, включая Россию. Интересно, что Т-64 NI называет "сложным, катастрофичным и ненадежным". Танкисты, служившие на харьковской машине, вряд ли согласятся с таким утверждением. Споры о том, какой танк лучше, не утихают до сих пор, особенно после того, как украинцы сделали модернизированный Т-64БМ "Булат".

Но все же именно Т-72 стал самым известным советским танком 1970 – 1990 годов. Как пишет эксперт Стивен Залога, американцы даже прозвали Т-72А с фронтальной броней на башне "Долли Партон", намекая на "кудри".

Затем появились Т-72Б, Т-72Б3, и наконец, лучший вариант – Т-72Б3. Это относительно недорогая и очень эффективная машина. Из-за большой стоимости "Арматы" этот танк еще долго будет основным, как и Т-90.