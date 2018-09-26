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На базе Т-72 делают боевого робота

Фото: wikipedia.org
Заказ от Минобороны подтвержден

На "Уралвагонзаводе" подтвердили разработку боевого робота на основе танка Т-72Б3 по заказу Минобороны. Как и сообщалось ранее, его сделают не на платформе "Армата", как предполагалось в самом начале, а на базе хорошо знакомой танкистам машины.

Как подчеркнул генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов на выставке ADEX, в работе над "Арматой" предполагается долгосрочный подход.

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"Армата" – это перспективная платформа, жизнь которой мы видим на десятки лет вперед. Но если сегодня нужно решать конкретную задачу, то и исходить надо из наличия в первую очередь финансовых и, конечно, технических возможностей", – цитирует РБК главу завода.

Фото: wikipedia.orgПо его словам, техническое задание согласовано, и производитель уже отчасти уверен, что будет перспектива заказа вооруженными силами. Однако возможные сроки поставок машины в войска топ-менеджер комментировать не стал.

Информация о том, что на "Уралвагонзаводе" разрабатывают боевого робота на платформе Т-72Б3, появилась в СМИ в августе этого года. Тогда большинство военных экспертов одобрило эту идею, так как в России большое количество законсервированных Т-72, которых можно переделать роботов. А вот Т-14 "Армата" по-прежнему остается танком будущего для вооруженных сил.

Александр ИЛЬИН
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