"Армата" осталась без суперпушки

На оснащение танка сверхмощным орудием не хватает денег

Военные остановили разработку сверхмощной 152-мм пушки для танка "Армата", которая должна была "породнить" танк с гаубицей "Гиацинт".

Как пишет Mil.Press со ссылкой на источник на екатеринбургском заводе №9, такой потребности у Минобороны сейчас нет, и в ближайшее время "Армата" такую пушку точно не получит.

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Это противоречит недавним заявлениям в российской прессе, в которых утверждалось, что орудие гаубичного формата позволит Т-14 стать настоящим "убийцей танков".

На данный момент 152-мм пушка установлена только на секретный танк "Объект 195", которых, по предварительным данным, выпущено всего два. Считается, что "Армата" переняла целый ряд технологий у этой машины и в том числе, могла позаимствовать пушку. Орудие может использовать в своем арсенале снаряды из артиллерийского арсенала. Например, высокоточные "Краснополь" или даже термоядерное заряды мощностью в килотонну.

Но похоже, что в ближайшее время этим планам сбыться не суждено. По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, существенные средства пришлось бы затратить на создание не только текущего боекомплекта, но и на закладку мобилизационных запасов. Поэтому было решено остановиться на классической 125-мм пушке, хотя 152-мм орудие уже доказало свою эффективность и в конечном итоге танкисты все равно его получат.



