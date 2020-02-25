На Западе определили "летающие гробы"

Американский авиаэксперт и атор нескольких исторических книг Роберт Фарли сделал подборку из десяти худших истребителей, в которую попали советский МиГ-23 и ЛАГГ-3 времен Великой Отечественной.

Недостаточно маневренный, сделанный из огнеупорной древесины ЛАГГ-3, Фарли называет "катастрофой". По его мнению, самолет не мог конкурировать с построенным на пять лет раньше "Мессершмиттом" Bf.109. Машина зачастую не выдерживала атаки немцев и разваливалась в воздухе. Авиаэксперт уверяет, что летчики прозвали ЛАГГ-3 "гарантированным гробом", хотя общеизвестный факт, что такое нелицеприятное прозвище истребитель получил уже после войны, а летчики никогда так его не называли.

Справедливости ради, стоит отметить, что несмотря на то, что ЛАГГ-3 был далек от идеала, именно на этой машине советские летчики дали бой Люфтваффе в первые годы войны, а затем КБ Лавочкина сделало знаменитый Ла-5.

На ЛАГГ-3, в частности, воевали советский ас Георгий Костылев, сбивший более 30 самолетов противника.

Вторым советским провалом Фарли называет МиГ-23, который, в свое время привел в ужас американских летчиков, так как разгонялся, "пока не взорвется", а отдача пушки МиГ-27, сделанного на базе "двадцать третьего", буквально останавливала машину в воздухе.

МиГ-23 задумывался как ответ на американские F-4 и F-111, поэтому истребитель получился очень мощным. Но управлять им было сложно, машина нередко сваливалась в штопор и имела огромное количество ограничений. Из-за плохой изоляции закабинного технического отсека внутрь попадала вода, в результате чего отказывала аппаратура. Часть недостатков удалось устранить, но МиГ-23 все равно был не подарок. Двигатели самолета быстро выходили из строя.

С другой стороны, МиГ-23 стали настоящими "рабочими лошадками" в Афганистане, когда советские летчики летали по 400 часов в год. До сих пор МиГ-23 используют ВВС Сирии.