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Разгоняется до взрыва: американцев шокировал МиГ-27

Разгоняется до взрыва: американцев шокировал МиГ-27
Фото: commons.wikimedia.org
Советский истребитель-бомбардировщик не терпел слабаков

В декабре этого года Индия прощается с советскими истребителем-бомбардировщиком МиГ-27. Машина, построенная на базе МиГ-23, когда-то наводила ужас на страны НАТО, так как имела на вооружение атомные бомбы. Самолет экспортировался в Египет, Ирак, на Кубу, в страны Варшавского договора, и конечно, Индию, где также производился по лицензии.

Однако у самолетов появились проблемы с двигателями. С 2001 по 2010 годы ВВС Индии потеряли 12 МиГ-27. Только в одном 2010-м разбилось пять бомбардировщиков. После этого в индийском командовании задумались об отправке "двадцать седьмых" на пенсию. И это несмотря на то, что местные МиГ-27 модернизированы: на них установили новые системы РЭБ индийского производства и оснастили современным вооружением. Но в конце концов, было решено, что МиГ-27 выработали свой ресурс.

Фото: commons.wikimedia.orgКак пишет The National Interest, последняя эскадрилья МиГ-27 базируется в Джодпхуре в штате Раджастан. Еще две эскадрильи были расформированы еще в 2016 году.

МиГ-23 и МиГ-27 – это быстрые самолеты, но управлять ими было словно дергать смерть за усы. Летчики-испытатели ВВС США летали на трофейных машинах в рамках программы Constant Peg, и как вспоминают пилоты, ничего страшнее в их жизни не было.

"Он будет ускоряться до тех пор, пока не взорвется", – пишет Джон Мэнкларк, летавший на МиГ-23 в середине 1980-х, – его предел был 710-720 узлов (1333 км/час), но ребята смотрели на приборы и понимали, что "чертова машина" несется со скоростью 880 узлов (1630 км/час)!"

Индийцы потеряли 10% парка МиГ-27. У Шри-Ланки, которая приобрела эти машины у Украины дела были еще хуже. Самолеты не могли нормально функционировать, для них не закупили боеприпасы. Не помогли даже нанятые украинские пилоты. Из 14 МиГ-27 не менее 4 потерпели крушение. Один уничтожили на земле коммандос. В начале 2019 года на Шри-Ланке окончательно прикрыли 12-ю эскадрилью, где состояли на вооружении МиГ-27.

К началу этого года эти истребители-бомбардировщики останутся лишь на вооружении только ВВС Казахстана.

Александр ИЛЬИН
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