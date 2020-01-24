Летчики с ужасом жали на гашетку и не знали, вернутся ли на аэродром

Советский истребитель МиГ-27, только недавно снятый с вооружения Индии, запомнился летчикам не только способностью разгоняться до саморазрушения, но и совершенно убойной авиапушкой калибра 30 мм.

Журнал The National Interest приводит любопытные воспоминания индийских летчиков, когда те впервые опробовали в воздухе ГШ-6-30 на "Утконосе", как еще называли бомбардировщик за характерную форму носа.

Интересно, что на МиГ-23, на базе которого был построен "двадцать седьмой", стояла 23-мм пушка, к которой летчики привыкли. Но для того, чтобы пробивать броню "Абрамсов" и бронемашин НАТО, советские оружейники решили поставить более мощное орудие. Сначала планировался вообще 45-й калибр, однако решено было остановиться на шестиствольной 30-мм пушке.

По сравнению с ГШ-6-23, масса снарядов увеличилась с 180 граммов до 400 граммов, а содержание взрывчатого вещества возросло почти в три раза.

Не учли только одно: бомбардировщик не танк и не катер. Пушка оказалась слишком мощной и громоздкой для установки на самолете. Известно, что при стрельбе на деревянном макете, тот просто развалился.

Как могли, конструкторы снизил вес пушки. ГШ-6-30 наклонили немного вниз, чтобы уменьшить влияние пушечной трассы на конструкцию. Тем не менее, индийский летчик Аншуман Майнкар свою стрельбу из пушки описывает так:

"Казалось, что самолет застыл на месте и полностью сконцентрировался на стрельбе трассерами. Все это напоминало какую-то "морзянку" и все остальное будто перестало существовать. Затем в кабину повалил дым, и раздался запах кордита".

Двухметровая пушка производила 6 тонн отдачи и буквально останавливала самолет в полете. Отдача могла пробить топливные баки, сломать системы авионики и разбить посадочные огни. Иногда даже ломалась шасси, что приводило к несчастным случаям.

Тем не менее, за исключением проблем с мощной пушкой, МиГ-27 считался достаточно надежным самолетом и неоднократно применялся в боевых действиях. Позже авиапушку калибра 30 мм поставили на свой штурмовик А-10 Thunderbolt американцы.