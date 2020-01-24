Лютый зверь: в Индии рассказали о стрельбе из пушки МиГ-27
Советский истребитель МиГ-27, только недавно снятый с вооружения Индии, запомнился летчикам не только способностью разгоняться до саморазрушения, но и совершенно убойной авиапушкой калибра 30 мм.
Журнал The National Interest приводит любопытные воспоминания индийских летчиков, когда те впервые опробовали в воздухе ГШ-6-30 на "Утконосе", как еще называли бомбардировщик за характерную форму носа.
Интересно, что на МиГ-23, на базе которого был построен "двадцать седьмой", стояла 23-мм пушка, к которой летчики привыкли. Но для того, чтобы пробивать броню "Абрамсов" и бронемашин НАТО, советские оружейники решили поставить более мощное орудие. Сначала планировался вообще 45-й калибр, однако решено было остановиться на шестиствольной 30-мм пушке.
По сравнению с ГШ-6-23, масса снарядов увеличилась с 180 граммов до 400 граммов, а содержание взрывчатого вещества возросло почти в три раза.
Не учли только одно: бомбардировщик не танк и не катер. Пушка оказалась слишком мощной и громоздкой для установки на самолете. Известно, что при стрельбе на деревянном макете, тот просто развалился.
Как могли, конструкторы снизил вес пушки. ГШ-6-30 наклонили немного вниз, чтобы уменьшить влияние пушечной трассы на конструкцию. Тем не менее, индийский летчик Аншуман Майнкар свою стрельбу из пушки описывает так:
"Казалось, что самолет застыл на месте и полностью сконцентрировался на стрельбе трассерами. Все это напоминало какую-то "морзянку" и все остальное будто перестало существовать. Затем в кабину повалил дым, и раздался запах кордита".
Двухметровая пушка производила 6 тонн отдачи и буквально останавливала самолет в полете. Отдача могла пробить топливные баки, сломать системы авионики и разбить посадочные огни. Иногда даже ломалась шасси, что приводило к несчастным случаям.
Тем не менее, за исключением проблем с мощной пушкой, МиГ-27 считался достаточно надежным самолетом и неоднократно применялся в боевых действиях. Позже авиапушку калибра 30 мм поставили на свой штурмовик А-10 Thunderbolt американцы.
Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту
Между тем, недовольным указали на несправедливую критику
"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев
Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик