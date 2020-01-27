В США решили использовать советские машины на учениях и пришли в восторг от них

Американский журнал The Aviationist дал высокую оценку российскому вертолету Ми-24. "Крокодил" прошел закалку в Афганистане и зарекомендовал себя как эффективная боевая машина. Спецслужбам США даже пришлось отправить моджахедам "Стингеры", которые унесли немало жизней советских летчиков.

Поводом вспомнить Ми-24 для издания стали учения 55-й спасательной эскадрильи ВВС США в Неваде, в которых приняли участие два вертолета российского производства. Разумеется, Ми-24 прилетели на базу Дэвис-Монтан в качестве агрессоров и сражались в учебном бою против HH-60G Pave Hawk.

Два вертолета принадлежат частным американским компаниям, которые наняли летчиков и заключили договор с ВВС США. По данным журнала Vertical Magazine, Ми-24 привезли из Болгарии, после чего они долго хранились в Музее холодной войны.

К российской машине американцы относятся с уважением и помнят, как советские вертолетчики сражались в Афганистане.

Ми-24 проходит модернизацию и сейчас, а также активно поставляется за рубеж. Сейчас он состоит на вооружении более 50 стран.

Ранее стало известно, что КБ "Миля" и авиастроительная компания "Роствертол" модернизировали Ми-24 до уровня Ми-35П+. Вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет и новую оптико-электронную систему.