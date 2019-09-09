"Электронного крокодила" отправили в войска

Легендарный "афганец" и не думает уходить на покой

В одну из летных частей ВКС РФ отправляют первый образец модернизированного ударного вертолета Ми-24П-1М. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимира Михеева.

По его словам, на Ми-24П заменили 90% бортового цифрового оборудования. "Здесь заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот – от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", – сказал Михеев.

У читателей может возникнуть вопрос – зачем модернизировать вертолет, разработанный в 60-х годах, когда есть Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор"? А все потому, что на вооружении ВКС до сих пор состоят порядка 100 "Крокодилов" разных модификаций. Эти машины прошли Афганистан, широко применялись в Чечне. В современным реалиях старые Ми-24 устарели, и модернизация – это попытка продлить им жизнь. Работа над Ми-24П-1М напоминает модернизацию штурмовика "Грач" до уровня Су-25СМ3.