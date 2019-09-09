Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Электронного крокодила" отправили в войска

Фото: commons.wikimedia.org/Игорь Двуреков (CC BY-SA 3.0)
Легендарный "афганец" и не думает уходить на покой

В одну из летных частей ВКС РФ отправляют первый образец модернизированного ударного вертолета Ми-24П-1М. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя концерна "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) Владимира Михеева.

По его словам, на Ми-24П заменили 90% бортового цифрового оборудования. "Здесь заменено все: от пилотажных и навигационных систем, систем связи и управления до систем управления оружием. Стоит принципиально новый бортовой комплекс обороны, автопилот – от взлета до посадки, самостоятельный поиск и идентификация целей", – сказал Михеев.

У читателей может возникнуть вопрос – зачем модернизировать вертолет, разработанный в 60-х годах, когда есть Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор"? А все потому, что на вооружении ВКС до сих пор состоят порядка 100 "Крокодилов" разных модификаций. Эти машины прошли Афганистан, широко применялись в Чечне. В современным реалиях старые Ми-24 устарели, и модернизация – это попытка продлить им жизнь. Работа над Ми-24П-1М напоминает модернизацию штурмовика "Грач" до уровня Су-25СМ3.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Отпущенный из РФ осужденный украинец решил бороться за Крым

В Киеве его уже "обработали" бывшие единомышленники

Киев назначили столицей России

Исправлений не последовало и спустя двое суток после совершения ошибки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей