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Москва вызволила Киев из долговой ямы

Москва вызволила Киев из долговой ямы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва погасила за Киев многомиллиардные кредиты

Незалежная находится в неоплатном долгу перед Россией, ведь последняя взяла на себя львиную долю внешних долгов страны-соседки. В общей сложности Киев накопил солидную сумму займов, с частью которых после распада СССР рассчиталась Москва, отметил президент РФ Владимир Путин.

"По-моему, только за Украину 16 млрд выплатили", – подчитал глава государства (цитата по ТАСС).

Впрочем, России пришлось отвечать за скопившиеся обязательства и других бывших республик СССР, осчастливив тем самым весь мир, подчеркнул Владимир Владимирович. Но вот в ответ правопреемница "хвостов" получила баранку. О своих обещаниях освобожденные Москвой от долгов государства благополучно забыли.   

"Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали", – вспомнил Путин.

СССР распался в декабре 1991 года. В результате самостоятельными стали 15 бывших союзных республик, в том числе Украина, Грузия и страны Прибалтики, в которых процветают русофобские настроения. 

Ксения АНДРЕЕВА

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