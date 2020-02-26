Москва погасила за Киев многомиллиардные кредиты

Незалежная находится в неоплатном долгу перед Россией, ведь последняя взяла на себя львиную долю внешних долгов страны-соседки. В общей сложности Киев накопил солидную сумму займов, с частью которых после распада СССР рассчиталась Москва, отметил президент РФ Владимир Путин.

"По-моему, только за Украину 16 млрд выплатили", – подчитал глава государства (цитата по ТАСС).

Впрочем, России пришлось отвечать за скопившиеся обязательства и других бывших республик СССР, осчастливив тем самым весь мир, подчеркнул Владимир Владимирович. Но вот в ответ правопреемница "хвостов" получила баранку. О своих обещаниях освобожденные Москвой от долгов государства благополучно забыли.

"Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали", – вспомнил Путин.

СССР распался в декабре 1991 года. В результате самостоятельными стали 15 бывших союзных республик, в том числе Украина, Грузия и страны Прибалтики, в которых процветают русофобские настроения.