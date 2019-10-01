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"Абрамс" проигрывал советским танкам

Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Американцам приходилось изобретать новые снаряды и броню

Российскую "Армату" и новейший "Абрамс" сравнивают в гипотетическом поединке, которого, возможно, и не будет никогда. Однако во времена холодной войны, когда американские танки стояли в ФРГ и в любой момент могли начать войну с советскими дивизиями, на статьи и разговоры времени не было. Война была настолько реальной, что у генералов с обеих сторон даже не было сомнения, что она произойдет.

Именно в такие непростые времена и рождался танк М1 "Абрамс", который американцы до сих пор не заменили, а лишь модернизируют. СССР тогда уже научился делать прекрасные машины, поэтому у Пентагона была задача опередить время и сделать лучший в мире танк. Удалось ли им это?

По версии The National Interest, M1 далеко не всегда удавалось оставаться на высоте. Советские танки Т-64Б, Т-72А и Т-80 с композитной броней, представляли собой вовсе не те Т-72, который раскалывались, как орехи во время войны в Ираке.

Обычные снаряды "Абрамса" уже не могли их пробить, и тогда появились M833. По оценкам ЦРУ они должны были пробить вышеупомянутые советские машины, однако Т-72Б, поступивший на вооружение в 1984 году поставил это утверждение вопрос под сомнение.

Фото: mil.ruНаконец, появился M1E1 с немецкой 120-мм пушкой, улучшенной броней, системой ядерной, биологической и химической защиты. Тогда же на вооружение поступили снаряды M829, а в 1988 году – M829A1. Именно они проходили, как нож сквозь масло через броню Т-55 и Т-72М во время "Бури в пустыне".

Но по оценке западных экспертов, этот номер не прошел бы с советскими Т-80У и Т-72Б образца 1989 года с защитой "Контакт-5".

Американцы ответили снарядами M829A2 и M829A3, но против них русские сделали Т-90М и Т-80БВМ с защитой "Реликт". Более того, защита танка нового поколения "Армата" еще эффективнее.

Александр ИЛЬИН
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