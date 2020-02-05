Прокаченный "Владимир" заменит "Армату"
В России завершились государственные испытания танка Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя "Уралвагонзавода".
По данным источника, еще на форуме "Армия-2019", где машина засветилась на полигоне, подписали контракты на поставку в войска опытной партии. На данный момент эти контракты выполняются.
Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявлял, что по результатам испытаний военные решат, уйдет ли машина в серию.
Судя по всему, модернизированный Т-90М на первых порах будет заменять "Армату", у которой пока не все ясно с двигателем. Это не новый танк, но серьезно улучшенный, по сравнению даже с тем же Т-90АМ, который хорошо сам по себе.
У Т-90М – башенный модуль новой конструкции с многослойных бронированием, был сделан в рамках НИОКР "Прорыв-3". Боеукладка у машины – вне боевого отделения, а пушка 2А46М-5, сделанная на базе советской, заменена на "арматовскую" 2А82-1М калибра 125 миллиметров.
Так же, как и Т-90АМ, танк оборудован системой управления огнем "Калина", а вот дистанционно-управляемая пулеметная установка "УДП Т05БВ-1" -новинка. Равно как и радиостанция "Акведук", выпускаемая на Ярославском радиозаводе.
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