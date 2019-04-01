"Летающий" Т-90С ошеломил иранских экспертов

Российский танк потеснил "Абрамс"

Недавняя продажа 64 танков Т-90С Вьетнаму серьезно подогрела интерес к машине среди иностранных государств. Аналитики иранского агенства Khorasan назвали главное конкурентное преимущество российской машины, благодаря которому она подвинула даже американские "Абрамсы". Речь идет не о каких-то уникальных харкеристиках, а о сочетании "цена-качество", благодаря которому машина в период с 2001 по 2010 годы стала самой продаваемой на мировом рынке. Относительно низкая цена и высокие боевые возможности – это главные козыри Т-90С.

Небольшой вес, габариты и при этом мощный двигатель позволяют танку развивать высокую скорость на сложном рельефе и легко преодолевать водные преграды. Кроме того, Т-90С оснащен комплексом управляемого артиллерийского вооружения, который позволяет вести прицельный огонь в том числе на ходу в любое время суток. Важным преимуществом российской машины является и возможность ведения радиоэлектронной борьбы, без которой немыслимы современные боевые действия.

Стоит отметить, что современный "Абрамс" весит 63 тонны, а Т-90С – 47 тонн. Российский танк стоит порядка $1,9 млн, то есть в три раза дешевле "Абрамса". Новая американская машина M1A2SEP V3 имеет ряд серьезных преимуществ, по сравнению с Т-90А или Т-90С, не говоря уже о M1A2SEP V4, который построен для противостояния "Армате".

Самый современный среди "девяносток" – Т-90М. Машина оснащена башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием, боеукладка размещена вне боевого отделения. А сам танк вооружен 125-мм пушкой 2А82-1М, как у "Арматы". Но пока таких танков в армии немного, основная масса – это Т-90 и Т-90А. Более того, Россия вообще делает ставку не на Т-90, которых в армии порядка 550, а на Т-72Б3, еще более дешевые и не менее шустрые. Как показал опыт боевых действий, далеко не всегда дорогая и напичканная электроникой машина приносит максимальную пользу. На войне в танке ценят, прежде всего, надежность и возможность быстро починить машину и воевать дальше.



Как напоминает РИА ФАН, у России есть еще один экспортный продукт – Су-57Э, который значительно дешевле того же американского F-35. Однако пока самолет лишь проходит испытания с двигателем второго этапа, а Индия пока так и не решилась на твердые контракты.