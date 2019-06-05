Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Т-90М замахнулся на "Армату"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пока в армию направляют больше проверенных машин

Россия, как и США, больше преуспела в модернизации существующих танков, а не в разработке принципиально новых машин. Поэтому Минобороны выбрало Т-90М вместо дорогостоящей и ненадежной "Арматы".

Параллель с "Абрамсами", которые так же успешно модернизируют, провел The National Interest. Издание приводит слова Сергея Шойгу, который накануне заявил, что в этом году войска получат 400 новых и модернизированных единиц техники. Среди них танки Т-72Б3, Т-80БВМ, БМП-1АМ "Басурманин" на базе БМП-1 и, собственно, Т-90М с активной защитой "Реликт".

Сколько именно Т-90М отправят в войска не уточняется, но по данным СМИ, порядка 40 машин, которых хватит на один батальон.

Кроме того, "Уралвагонзавод" готовится наладить массовый выпуск БМП Т-15 на базе "Арматы" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм пушкой. Прототип машины представят на форуме "Армия-2019".

Фото: Сергей Бобылев/ТАССВ этом году в войска отправят и 12 танков Т-14 "Армата", а также четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Т-16. Серийные машины отличаются от опытных образцов и серьезно доработаны и, скорее всего, еще будут дорабатываться.

С тем, что в Минобороны сейчас делают ставку больше на Т-90М, нежели на "Армату", категорически не согласен главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, это принципиально разные машины по своей компоновке.

"Скорее там часть работ перетекла в том или ином виде из "Арматы" (в танк Т-90М – прим. "Утро"). Прежде всего, это касается системы управления огнем, цифровой электронный борт так называемый, часть боеприпасов и так далее", – отметил эксперт в беседе с "Утром".

С "Арматой" процесс идет медленнее, и продвигать ее нужно именно как платформу – Т-14, Т-15, Т-16. По мнению Мураховского, задача эта достаточно сложная – на десятилетия.

Поэтому неудивительно, что американцы быстрее модернизируют свои "Абрамсы". К слову, последняя модификация M-1A2C уже противопоставляется "Армате". 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Киеву дали шанс вернуть Крым

Идею подкинули в Москве

Украинец устроил в эфире омерзительную сцену из-за Донбасса

Неприличный жест и оскорбления возмутили ведущих и зрителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей