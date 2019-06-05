Т-90М замахнулся на "Армату"

Пока в армию направляют больше проверенных машин

Россия, как и США, больше преуспела в модернизации существующих танков, а не в разработке принципиально новых машин. Поэтому Минобороны выбрало Т-90М вместо дорогостоящей и ненадежной "Арматы".

Параллель с "Абрамсами", которые так же успешно модернизируют, провел The National Interest. Издание приводит слова Сергея Шойгу, который накануне заявил, что в этом году войска получат 400 новых и модернизированных единиц техники. Среди них танки Т-72Б3, Т-80БВМ, БМП-1АМ "Басурманин" на базе БМП-1 и, собственно, Т-90М с активной защитой "Реликт".

Сколько именно Т-90М отправят в войска не уточняется, но по данным СМИ, порядка 40 машин, которых хватит на один батальон.

Кроме того, "Уралвагонзавод" готовится наладить массовый выпуск БМП Т-15 на базе "Арматы" с боевым модулем "Кинжал" и 57-мм пушкой. Прототип машины представят на форуме "Армия-2019".

В этом году в войска отправят и 12 танков Т-14 "Армата", а также четыре бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Т-16. Серийные машины отличаются от опытных образцов и серьезно доработаны и, скорее всего, еще будут дорабатываться.



С тем, что в Минобороны сейчас делают ставку больше на Т-90М, нежели на "Армату", категорически не согласен главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, это принципиально разные машины по своей компоновке.

"Скорее там часть работ перетекла в том или ином виде из "Арматы" (в танк Т-90М – прим. "Утро"). Прежде всего, это касается системы управления огнем, цифровой электронный борт так называемый, часть боеприпасов и так далее", – отметил эксперт в беседе с "Утром".

С "Арматой" процесс идет медленнее, и продвигать ее нужно именно как платформу – Т-14, Т-15, Т-16. По мнению Мураховского, задача эта достаточно сложная – на десятилетия.

Поэтому неудивительно, что американцы быстрее модернизируют свои "Абрамсы". К слову, последняя модификация M-1A2C уже противопоставляется "Армате".