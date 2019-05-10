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Запад трепещет: С-400 и "Армата" на Параде Победы впечатлили мощью

Фото: www.globallookpress.com
Западные журналисты восхитились военной техникой на Параде Победы

Неподдельный интерес вызвал и кабриолет на базе лимузина Aurus

За празднованием 9 Мая в Москве пристально следил весь мир.

Западные СМИ бурно обсуждают великолепный Парад Победы, прошедший накануне на Красной площади. Зарубежные издания публикуют впечатляющие фоторепортажи с главного праздника страны.

Основное внимание журналисты уделяют военной технике, которая принимала участие в параде. Ее было более 130 единиц. Воздушную часть, к сожалению, отменили. Тем не менее, увиденного репортерам хватило с лихвой.

Фото: www.globallookpress.com

Так, ABC News пишет о "самой передовой технике России", которую продемонстрировали публике. В материале говорится о ЗРК С-400 "Триумф" и танках Т-14 "Армата".

Daily Mail обратили внимание на кабриолет на базе лимузина Aurus, на котором проехали министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий парадом Олег Салюков. Отметим, что этот автомобиль разработали специально для торжественного марша. Он пришел на замену традиционному ЗИЛ-41041 АМГ. Западные журналисты восхитились плавным ходом кабриолета на скорости "менее 12 миль в час". Как пишет издание, автомобиль заинтересовал Саудовскую Аравию. Также журналистов восхитили красивые женщины-военные, которые с улыбками промаршировали по Красной площади.

Times, судя по всему, особо впечатлила речь Владимира Путина.

"Россия сделает все необходимое для обеспечения максимальной боевой эффективности вооруженных сил и обеспечения обороноспособности на самом высоком современном уровне",

- цитирует президента газета.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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