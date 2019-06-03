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Новейший "Абрамс" потеснил "Армату"

Фото: commons.wikimedia.org
США налаживают выпуск M-1A2C, в то время как в России "Армату" показывают лишь на парадах

"Абрамс" последней модификации M-1A2C, который на Западе называют лучшим в мире танком, дебютировал на международных учениях в Румынии.

Маневры прошли в местечке Смардан, менее чем в 200 км от молдавского Кишинева. До Одессы – 250 км, недалеко и российский Крым. По данным The National Interest, танки привезли из Форта Райли в штате Канзас, машины числятся в 1-й танковой бригаде, 1-й пехотной дивизии.

M-1A2C еще толком не поступил на вооружение американских частей, а Пентагон уже отправляет машины поближе к российской границе, делая недвусмысленный намек Москве. Обновленный танк с активной защитой "Трофи" должен стать ответом на "Армату", которая уже превосходит большинство западных конкурентов.

Как сообщалось ранее Конгресс выделил $1,5 млрд на 135 танков M-1A2C, которые армия закупит у General Dynamics. План на 2020 год – 174 новых "Абрамсов". Это существенно больше количества танков "Армата", которое собирается приобрести Минобороны РФ – 100 машин до 2020 года. До конца этого года в войска, по данным СМИ, поступит всего 12 танков "Армата". 

Фото: commons.wikimedia.orgСША, в свою очередь, к 2020-му году смогут сформировать полноценную танковую бригаду из 100 машин. Всего в американской армии – 16 танковых бригад, и в Пентагоне всерьез решили перевооружить их на M-1A2C к 2025 году.

M-1A2C это более защищенная версия M-1A2SEPv2, которую легче модернизировать. "Цифровой танк" с защитой "Трофи" , опробованной на израильской "Меркаве" совместим со всеми перспективными боеприпасами.

Более того, в США уже готовят M-1A2D. Известно, что он будет оснащен новым лазерным дальномером, а также совместим с искусственным интеллектом, то есть будет способен действовать автономно.

Александр ИЛЬИН
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