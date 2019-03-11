Новый "Абрамс" признали монстром среди танков

Машину готовят для боя с "Арматой"

Если Россия начнет наступление на НАТО, силы альянса спасут только "Абрамсы", так как более легкая техника будет сокрушена танками Т-90, Т-72Б3 и Т-80. Причем помогут не "Абрамсы" 1980-х, а новые машины версии SEP V4, которых пока создано только несколько образцов.

По мнению директора программы Ground Combat Systems Брайна Каммингса, необходимо сочетание традиционной тяжелой брони и новейшей активной защиты вроде "Трофи" израильского производства. Не последнюю роль сыграют и средства противовоздушной обороны, так как ВКС РФ будут использовать ударные вертолеты и штурмовики для уничтожения танковых колонн.

Как считает The National Interest, сухопутные войска США по-прежнему рассчитывают на свои быстрые машины Stryker и молниеносные наступательные операции. Однако боевой опыт в Донбассе и Сирии показал, что танки никуда не денутся, они все так же нужны солдатам, которые будут прятаться за броней и отправлять машины в самое пекло.

Но в отличие от старых "Абрамсов", новый танк представляет из себя машину совершенного иного уровня, который, по мнению зарубежных экспертов, превзойдет российскую "Армату" по многим параметрам.

Действительно, в версии SEP V4 предусмотрен новый лазерный дальномер, цветные видеокамеры, огромное количество датчиков, превращающих танк в неприступную крепость на гусеницах, улучшенный 120-миллиметровый снаряд с большей дальностью.

Отдельно стоит упомянуть датчик FLIR (forward looking infrared imaging sensor), который позволяет засечь противника в дождь, туман, в облаках пыли и дыма, которые поднимаются на поле боя. Есть у танка и современный тепловизор, который позволяет вести огонь по танку противника за пределами видимости.



Новую версию "Абрамса" SEP V4 специально готовили для противостояния российской "Армате". Доподлинно неизвестно, выдержит ли броня американцы попадание снаряда Т-14, но по крайней мере "Абрамс" к этому готовили. Нужно отметить, что Т-14 легче "Абрамса" и в любом случае обладает рядом преимуществ, например, лучшей маневренностью.

По мнению военных аналитиков, важно, сколько танков "Армата" будет у России и сколько новых "Абрамсов" США перебросят в Европу. Танков этого поколения еще крайне мало как в ВС США, так и в российской армии. Пока они слишком дороги и непрактичны, но нужно просто подождать.