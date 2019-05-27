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Новейший "Абрамс" идет в войска

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
В отличие от России, США не экономят деньги на танке нового поколения

Новейший американский "Абрамс" M-1A2C пополнит вооруженные силы США уже этим летом. Как передает Lima News со ссылкой на менеджера General Dynamics Хэнка Кеннеди, первые машины начали поступать в войска еще два года назад. Но теперь компания готовится вооружить новенькими "Абрамсами" целую танковую бригаду.

Конгресс выделил в 2019 году полтора миллиарда долларов на 135 танков M-1A2C. Во многом США форсировали программу из-за российского танка "Армата", который технологически превосходит "Абрамсы" предыдущих поколений, не уступая даже израильской "Меркаве". По плану в 2020 году в армии США должно быть 200 танков M-1A2C.

А вот когда в войска поступит российская "Армата", не совсем понятно. Как сообщил в феврале телеканал "Звезда" со ссылкой на источник в ОПК, до конца года армия получит 12 машин.

Однако затем командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на награждении победителей окружного этапа фестиваля прессы "Медиа-Ас" заявил, что "Армату" будут поставлять в войска только после 2021 года.

Стоит отметить, что военные и раньше отмечали "кусачую" цены "Арматы" и всячески намекали, что основными боевыми танками пока остаются Т-72Б3 и Т-90, а с недавних пор реанимированы прожорливые Т-80.

Фото: www.globallookpress.comПолучается, как в ситуации с истребителями пятого поколения – США разрабатывают, строят и отправляют в войска, Россия разрабатывает, строит несколько штук и показывает на парадах.

Новый M-1A2C обладает новой активной защитой "Трофи", проверенной на израильских "Меркава". У танка дополнительная броня на передней части башни. Система обладает собственным радаром, которые засекает угрожающие машине снаряды и ракеты, а затем стреляет по ним маленькими боеприпасами. Кроме того, танк оборудован самыми современными системам, которые существуют на данный момент, поэтому M-1A2C еще называют "цифровой танк".

Александр ИЛЬИН
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