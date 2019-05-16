"Армату" научат следить за противником с воздуха

Боевая машина превратится в гибрид танка и беспилотника

На новейший российский танк Т-14 будут установлены кассеты дистанционного запуска индивидуальной системы оперативной тактической разведки "Глаз". Эта система была представлена на международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019, которая в эти дни проходит в Минске.



Новая версия, представленная на выставке, расширяет возможности "Глаза" "путем объединения ракетниц в одну кассету с возможностью автоматического запуска в выбранном оператором направлении", передает ТАСС со ссылкой на материалы компании "Микран", которая производит этот агрегат.

Кассета состоит из блока с семью индивидуальными контейнерами-ракетницами. В состав комплекса также входят приемное устройство, монтируемое в кабине экипажа танка, и опорно-поворотный механизм.

Средство оперативной тактической разведки "Глаз" разработано по заказу Министерства обороны РФ. Оно уже прошло экспериментальную проверку в ходе войсковой операции в Сирии.

Система представляет собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы. Реактивный снаряд поднимается на высоту до 300 м, а затем выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца и позволяет ему корректировать движение танка или направление огня.

В планах у разработчиков и оборонного ведомства – поставить "Глаза" не только на "Армату", но и на другую отечественную бронетехнику.