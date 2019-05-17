В них не будет ничего принципиально нового, но солдат оружие приятно удивит

В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) идут работы по созданию новой штурмовой винтовки. Конструкторы признают, что принципиально улучшить имеющееся вооружение невозможно, но все же новая версия будет лучше прежней.



"Это не значит, что мы создаем замену автомату Калашникова, но инициативно будем "рисовать" и моделировать новую штурмовую винтовку. Нужно пробовать",

– заявил в интервью РИА "Новости" генеральный директор института Альберт Баков.

После создания пистолета "Удав" конструкторы "получили некий драйв и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках". Они уже примерно представляют, как будет выглядеть новое оружие.

"Мы уже знаем, на что будет похожа новая штурмовая винтовка. Мы находимся в той ситуации, когда сильно уже не улучшишь, принцип тот же. В основном будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью", – сказал руководитель предприятия. При этом он добавил, что с точки зрения конструкции "ничего особенного не будет".

Больше никаких подробностей о будущей штурмовой винтовке ее создатели не раскрывают.

В начале этого года созданный во входящем в корпорацию "Ростех" ЦНИИточмаше пистолет "Удав" допустили к серийному производству. Он должен заменить в силовых структурах пистолет Макарова. Новое оружие будет оснащаться сменным стволом под патроны разного калибра и магазинами разной емкости. Это сделано для того, чтобы "Удав" в зависимости от боевой задачи мог стрелять патронами калибра 9x21 и 9x19 миллиметров.

По итогам государственных испытаний оружие было рекомендовано к принятию на вооружение. Серийному производству уже дан старт.